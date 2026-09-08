Песков прокомментировал слова Трампа о принадлежности Луны

Российские власти считают, что страны не должны присваивать себе объекты в космосе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова американского президента Дональда Трампа о том, что Луна принадлежит США.

«Я не думаю, что мы можем поддержать идею приватизации в космосе. Он должен быть свободен от этого. Напротив, космос должен быть зоной для взаимного сотрудничества»,— сказал представитель Кремля на брифинге для индийских СМИ (цитата по «Интерфаксу»).

Как считает пресс-секретарь, господин Трамп вряд ли имел в виду, что Луна является «частной собственностью» США. «Я думаю, что он имел в виду, что очень скоро, будем надеяться, американские астронавты ступят на Луну. И это будет большой победой не только для США, но и для всего человечества. Мы можем только приветствовать это»,— добавил Дмитрий Песков.

В декабре 2025 года Дональд Трамп выпустил указ, в котором изложены приоритеты американской космической программы. Согласно документу, к 2028 году США должны отправить миссию на Луну, а к 2030-му — начать там строительство постоянной базы. «Роскосмос» планировал построить лунную электростанцию к 2036 году. Российские власти говорили о потенциале «для кооперации в рамках лунных программ» с США.

Подробности — в материале «Ъ FM» «NASA обустроится на Луне».