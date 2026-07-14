Мантуров обсудил с главой NASA кооперацию по космическим программам

Первый зампред правительства Денис Мантуров провел рабочую встречу с главой NASA Джаредом Айзекманом. Стороны обсудили кооперацию России и США по проектам в космосе, передает «Интерфакс» со ссылкой на секретариат господина Мантурова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первый зампред правительства России Денис Мантуров Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Глава NASA Джаред Айзекман Фото: Pavel Mikheyev / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Первый зампред правительства России Денис Мантуров Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Глава NASA Джаред Айзекман Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

«Видим потенциал для кооперации в рамках лунных программ, включая создание стыковочных механизмов, установление радиосвязи, а также решение вопросов спутниковой связи и навигации в будущих лунных миссиях»,— сказал Денис Мантуров.

Кроме того, на встрече обсудили совместную программу по завершению полета Международной космической станции (МКС) на конец 2030 года. По информации журналиста Кирилла Юнашева, на переговорах затрагивали продление эксплуатации станции до 2030 года.

Глава NASA встретился с представителями России на Байконуре. Сегодня с космодрома к МКС стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-29». По словам главы Роскосмоса Дмитрия Баканова, российская госкорпорация и NASA поддерживают добрые рабочие взаимоотношения.