Трамп пообещал к 2028 году отправить астронавтов на Луну

Президент США Дональд Трамп выпустил указ, в котором изложены приоритеты американской космической программы. В частности, к 2028 году должна быть отправлена миссия на Луну, а к 2030-му — начато создание там постоянной базы.

Новый глава NASA Джаред Айзекман

По сути дела, речь идет о новой версии программы «Артемида», утвержденной в 2017 году в первое президентство Дональда Трампа и предусматривающей миссии на Луну. Указ был выпущен 18 декабря через несколько часов после того, как миллиардер Джаред Айзекман принес присягу как новый глава NASA.

Также в соответствии с указом США должны развернуть ядерные реакторы на Луне и на ее орбите, причем первый лунный реактор должен быть готов к запуску в том же 2030 году. Кроме того, в указе говорится о необходимости активного коммерческого освоения космоса и развитии космической коммерческой экономики «благодаря силе американского свободного предпринимательства». Также отмечается важность космических программ для обороны США и боеготовности американской армии.

В сентябре бывший глава NASA Билл Нельсон выражал обеспокоенность намерениями администрации президента США урезать бюджет агентства. По его мнению, это приведет к срыву запланированных NASA миссий на Луну и Марс.

