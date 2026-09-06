Трамп заявил, что Луна принадлежит США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит Соединенным Штатам. В соцсети Truth Social президент опубликовал фото Луны, на которой написано: «Луна наша» с американским флагом в конце.

В конце 2025 года Дональд Трамп выпустил указ, в котором изложены приоритеты американской космической программы. Согласно документу, к 2028 году США должны отправить миссию на Луну, а к 2030-му — начать там строительство постоянной базы.

В NASA заявляли, что придерживаются «осуществимого плана» в вопросе высадки на Луну. Ведомство придерживается плана «Артемида», целью которого является высадка человека на Луну. 1 апреля с космодрома во Флориде запустили вторую миссию программы — «Артемида-2». Это первая пилотируемая миссия за пределами орбиты Земли с 1972 года. Астронавты на космическом корабле Orion облетели Луну и вернулись обратно.