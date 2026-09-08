В Ярославской области резко выросли продажи автомобилей

Оборот розничной торговли в Ярославской области в первом полугодии 2026 года вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах и составил 245,5 млрд руб. Наиболее заметно увеличились продажи автомобилей, автокомпонентов и ряда продуктов питания, следует из данных Ярославльстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Продажи легковых автомобилей выросли на 41,4%, автомобильных деталей, узлов и принадлежностей — в 3,8 раза. Среди других непродовольственных товаров увеличились продажи спортивных товаров — на 15,1% и табачных изделий — на 9,8%.

Существенно снизились в регионе продажи ювелирных изделий — на 43,0%, фотоаппаратуры и фототоваров — на 53,8%, холодильников и морозильников — на 21,5%, телевизоров — на 14,9%.

В продовольственном сегменте наиболее заметно выросли продажи безалкогольных напитков — на 17,2%, яиц — на 14,5%, сыров — на 14,1%. В структуре розничных продаж продовольственные и непродовольственные товары распределились практически поровну: на первые пришлось 50,1% оборота, на вторые — 49,9%.

Виктория Самко