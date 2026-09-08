В Ярославской области ожидаются заморозки

В ночь на 9 сентября в Ярославской области прогнозируется понижение температуры воздуха до -1...0°C, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

По данным ведомства, похолодание может спровоцировать рост числа пожаров в жилом секторе, а также в зданиях социальных, медицинских и образовательных учреждений. В МЧС связывают это с возможной перегрузкой электросетей из-за активного использования гражданами и организациями бытовых обогревателей, в том числе кустарного производства.

Отдельные риски заморозки создают для аграриев: в регионе сохраняется угроза повреждения или гибели сельскохозяйственных культур.

Кроме того, понижение температуры до отрицательных значений повышает вероятность обледенения дорожного полотна. Автомобилистам рекомендовано снизить скорость, увеличивать дистанцию и соблюдать повышенную осторожность при проезде мостов, эстакад и участков дорог в низинах.

Виктория Самко