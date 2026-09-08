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Ремонт Октябрьского моста планируют начать в сентябре

В Ярославле ремонт на Октябрьском мосту планируют начать с 22 сентября. Об этом сообщили в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ», отвечая на вопрос местного жителя в соцсетях.

Фото: Леонид Гунин / Коммерсантъ

Фото: Леонид Гунин / Коммерсантъ

Подрядчик АО «Ярдормост» намерен проводить работы в ночное время, пояснили в «Агентстве». Ранее директор «Агентства» Станислав Трубачев сообщал, что «Ярдормост» будет ремонтировать разрушающиеся деформационные швы в рамках гарантийных обязательств. Капитальный ремонт на мосту проводился в 2022 году, цена контракта составляла 176 млн руб.

Алла Чижова

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