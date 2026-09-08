В Ярославской области вышла новая книга про художника Константина Коровина

В Ярославской области издали книгу про жизнь первого русского импрессиониста Константина Коровина, рассказанную через новеллы на основе реальных фактов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщила автор книги — исполнительный директор штаб-квартиры Союза городов Золотого кольца, исполнительный директор Благотворительного фонда им. К.А.Коровина «Спасем вместе» Наталья Булах

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставила Наталья Булах Фото: предоставила Наталья Булах

В своем труде госпожа Булах стремилась показать не хрестоматийный портрет художника, а живого человека. Художественное произведение состоит из 13 новелл, написанных на основе документов и фактов.

«Многие из них построены как исторический детектив. В книге есть несколько малоизвестных фактов. Например, история о том, почему Коровин сознательно "состарил" дату создания своей знаменитой картины "Хористка", и сюжет о том, кто и при каких обстоятельствах украл его лучшие работы»,— рассказала «Ъ-Ярославль» Наталья Булах.

Она добавила, что отдельное место в книге занимает история любви Константина Коровина и драматической актрисы Надежды Комаровской — женщины, которая сыграла важную роль в судьбе художника. Наталья Булах через их взаимоотношения показывает противоречивый характер Коровина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Булах с книгой

Фото: предоставила Наталья Булах Наталья Булах с книгой

Фото: предоставила Наталья Булах

Название книги — «Между светом и тенью» — отсылает к двойственности натуры первого русского импрессиониста, пояснила автор.

«С одной стороны — слава, блеск и яркие краски, с другой — тяжелые жизненные обстоятельства, эмиграция и внутренние сомнения. Весь текст построен на этом контрасте»,— пояснила госпожа Булах.

Знакомство с книгой пройдет на фестивале «Искусство жить на даче» 12 сентября в деревне Охотино Переславль-Залесского округа на бывшей даче Константина Коровина.

Константин Коровин — выдающийся русский живописец, театральный художник, педагог и писатель. Считается основателем русского импрессионизма, является одним из самых подделываемых на рынке русских художников. В деревне Охотино Ярославской губернии у него была дача, где бывали Максим Горький, Исаак Левитан, Валентин Серов, композитор Юрий Сахановский, певец Федор Шаляпин. Теперь там проходит фестиваль «Искусство жить на даче», автором и организатором которого выступает Наталья Булах.

Алла Чижова