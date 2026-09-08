Жителя Углича привлекут за появление в храме в состоянии опьянения

В Угличе полиция задержала мужчину, который пришел в храм в состоянии алкогольного опьянения и мешал посетителям и служителям. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В минувшие выходные в дежурную часть полиции поступило сообщение о неадекватном мужчине в церкви на Ростовском шоссе. По информации правоохранителей, он приставал к посетителям и мешал служителям.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. Им оказался житель Углича 1978 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

В отношении мужчины составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ — «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения». Собранные материалы будут рассмотрены судом.

Виктория Самко