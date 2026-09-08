РЖД отменили часть рейсов «Авроры» из Ярославля в Москву

В сентябре 2026 года часть рейсов двухэтажного экспресса «Аврора», следующих по маршруту Ярославль – Москва, отменена. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северная железная дорога Фото: Северная железная дорога

Поезд не будет курсировать 9, 12, 16, 19, 23, 26 и 30 сентября из-за проведения плановых ремонтно-путевых работ на железнодорожной инфраструктуре.

Двухэтажный экспресс начал ежедневно ходить между Ярославлем и Москвой с 26 августа. Состав проходит маршрут без остановок за 3 часа 4 минуты. В составе «Авроры» 12 двухэтажных вагонов на 878 мест. Вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами, у каждого пассажирского места предусмотрена индивидуальная розетка.

Алла Чижова