Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

РЖД отменили часть рейсов «Авроры» из Ярославля в Москву

В сентябре 2026 года часть рейсов двухэтажного экспресса «Аврора», следующих по маршруту Ярославль – Москва, отменена. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Фото: Северная железная дорога

Фото: Северная железная дорога

Поезд не будет курсировать 9, 12, 16, 19, 23, 26 и 30 сентября из-за проведения плановых ремонтно-путевых работ на железнодорожной инфраструктуре.

Двухэтажный экспресс начал ежедневно ходить между Ярославлем и Москвой с 26 августа. Состав проходит маршрут без остановок за 3 часа 4 минуты. В составе «Авроры» 12 двухэтажных вагонов на 878 мест. Вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами, у каждого пассажирского места предусмотрена индивидуальная розетка.

Алла Чижова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд