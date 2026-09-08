На месте руинированного дома в центре Ярославля разрешили строить деловой центр

Министерство строительства и ЖКХ Ярославской области выдало разрешение на строительство делового центра с подземной автостоянкой на улице Советской, рядом с остановкой «Кинотеатр Родина». Информация отражена в соответствующем реестре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Сейчас по адресу строительства располагается исторический дом в руинированном состоянии: у него отсутствуют крыша и окна. Фасад закрыт декоративным панно. Здание не является объектом культурного наследия и находится в частной собственности.

Ранее дом планировали преобразовать под гостиницу, однако теперь разрешение выдано на строительство делового центра. Оно будет действовать до начала 2028 года.

Алла Чижова