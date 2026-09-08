В Переславле-Залесском при пожаре повреждены три автомобиля

В Переславле-Залесском вечером 7 сентября произошел пожар с участием трех автомобилей. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сообщение о возгорании автомобиля на улице Магистральной, 41б поступило в 21:39. К ликвидации пожара были привлечены две единицы техники и восемь сотрудников.

Пожар был ликвидирован в 22:25. В результате у первого автомобиля огнем поврежден моторный отсек на площади 4 кв. м, у второго — лакокрасочное покрытие на площади 1 кв. м. У третьего автомобиля повреждены фара и бампер на площади 1 кв. м.

Виктория Самко