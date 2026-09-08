Ярославским муниципальным служащим будут компенсировать аренду жилья

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в областную думу законопроект, предусматривающий возмещение расходов на наем жилья для муниципальных служащих. Документ зарегистрирован 4 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Согласно проекту, компенсация сможет предоставляться служащим высшей и главной групп должностей, у которых нет места жительства в соответствующем муниципальном образовании. Речь идет об аренде жилья на территории Ярославской области на период замещения должности. Конкретные порядок и условия возмещения предлагается определять муниципальными правовыми актами.

Инициатива обусловлена необходимостью развития и сохранения кадрового потенциала и создания условий для эффективной работы муниципальных служащих. Возможность предоставления таких дополнительных гарантий предусмотрена федеральным законом о муниципальной службе.

При этом, как отмечается в пояснительной записке, принятие закона не потребует дополнительных расходов областного бюджета.

Антон Голицын