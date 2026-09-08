Главные новости к утру 8 сентября
При налете беспилотников на Саратов была повреждена гражданская инфраструктура.
При ударах БПЛА по Саратову была повреждена гражданская инфраструктура.
Минобороны предложило взыскивать часть выплаты с осужденных контрактников.
ЕСПЧ принял жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой на решение о ее дисквалификации.
Эмманюэль Макрон обратился к главе Еврокомиссии с просьбой запретить соцсети детям.
В Латвии рассмотрят запрет пассажирских перевозок в Россию.
Власти Британии собираются объявить о запрете торговли с израильскими поселениями.
В российских детсадах запустили проекты по приобщению детей к традиционным ценностям.