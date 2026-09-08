Главные новости к утру 8 сентября

При ударах БПЛА по Саратову была повреждена гражданская инфраструктура.

Минобороны предложило взыскивать часть выплаты с осужденных контрактников.

ЕСПЧ принял жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой на решение о ее дисквалификации.

Эмманюэль Макрон обратился к главе Еврокомиссии с просьбой запретить соцсети детям.

В Латвии рассмотрят запрет пассажирских перевозок в Россию.

Власти Британии собираются объявить о запрете торговли с израильскими поселениями.

В российских детсадах запустили проекты по приобщению детей к традиционным ценностям.