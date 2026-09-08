В Латвии рассмотрят запрет пассажирских перевозок в Россию

Министерство сообщения Латвии внесло в Кабинет министров предложения по поправкам к Закону об автоперевозках. Поправки предусматривают запрет на международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Белоруссию, а также на транзит в эти страны через латвийскую территорию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас из Латвии выполняется один регулярный автобусный маршрут в Россию. Разрешение на маршрут действует до 9 января 2027 года, его продление не планируется.

За первые шесть месяцев 2026 года маршрутом Рига — Москва воспользовались 9079 пассажиров, отмечает Delfi со ссылкой на данные партии «Национальное объединение». При этом к июню спрос по сравнению с началом года вырос более чем на 25%.