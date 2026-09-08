Британия объявит о запрете торговли с израильскими поселениями

Правительство Великобритании сегодня собирается объявить о запрете на торговлю товарами, произведенными в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает The Guardian.

Собеседники The Jerusalem Post сообщают, что помимо запрета на ввоз поселенческой продукции, меры затронут конкретные израильские организации и частных лиц, против которых введут персональные санкции. По данным источников The New York Times, под ограничения могут попасть застройщики и компании, содействующие расширению этих поселений.

По информации The Guardian, глава британского МИД Эд Милибэнд во время выступления, в котором объявит о мерах против поселений, планирует также заявить о приверженности Лондона концепции «двух государств», а также акцентировать внимание на защите прав палестинцев и соблюдении международного права.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, реагируя на эти планы, призвал выслать британского дипломата из страны. В своей публикации в соцсети X он заявил о завершении эпохи «британского мандата» и обвинил Великобританию в потворствовании радикальному исламу и попытках скрыть собственные внутренние проблемы за счет нападок на израильское государство и еврейский народ.