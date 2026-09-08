Макрон обратился к главе ЕК с просьбой запретить соцсети детям

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой подготовить законодательный акт, запрещающий детям, живущим в Евросоюзе, пользоваться соцсетями. С письмом французского президента ознакомилось AFP.

В послании, которое было отправлено 29 августа, господин Макрон заявил, что «сейчас принципиально важно пойти дальше и гармонизировать эту норму через новый общеевропейский документ». По его словам, это позволит защитить «всех детей в Союзе».

18 августа Конституционный совет Франции отклонил законопроект о запрете соцсетей для лиц младше 15 лет. Тогда Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает найти решение с помощью обновленного законопроекта, который будет соответствовать праву ЕС и нашей Конституции.

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