В детсадах запустили проекты по приобщению детей к традиционным ценностям

В детских садах России запустили два проекта для приобщения детей к «традиционным российским духовно-нравственным ценностям» — «Орлята-дошколята» и «Добрые игры». Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Стартовали проекты "Добрые игры" и "Орлята-дошколята", которые в доступной форме… учат дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других. Важно, чтобы эти качества формировались у ребенка с самого раннего возраста — через игру, общение и совместную деятельность»,— сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

На «Добрых играх» дети будут участвовать в беседах и творческих заданиях. Предусмотрены игры и чтение книг. Материалы программы посвящены темам добра, семьи, здоровья, труда и Родины. По пятницам дети будут подводить итоги и обсуждать с воспитателями то, чему научились за неделю. В 2026/27 учебном году участие в этом проекте останется добровольным.

Проект «Орлята-дошколята» разработан как подготовительный этап к школьной программе «Орлята России». В проекте подразумевается участие не только педагогов, но и родителей, сказал господин Кравцов.