Матчи КХЛ 7 сентября начались с минуты молчания в память о «Локомотиве»

7 сентября все матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начались с минуты молчания в память о хоккеистах, тренерах и сотрудниках «Локомотива», погибших в авиакатастрофе в 2011 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Ак Барс» Фото: ХК «Ак Барс»

Сегодня на лед в рамках регулярного чемпионата вышли 16 команд в восьми городах: Омске, Екатеринбурге, Астане, Череповце, Минске, Москве, Санкт-Петербурге и Казани. На трибунах каждой арены были выделены 44 пустых кресла с шарфами «Локомотива», а игры начинались с напоминания о трагедии и минуты молчания.

Также сегодня хоккеисты вышли на лед в форме с нашивкой в виде черной ленты с датой «07.09.11». Такая же нашивка всегда есть на форме игроков ярославского «Локомотива». В этом году «железнодорожники» в День памяти не играют.

7 сентября 2011 года при вылете из Ярославского аэропорта Туношна пассажирский самолет Як-42, на борту которого находился «Локомотив», потерпел крушение. На борту было 45 человек, из которых выжил один — бортинженер Александр Сизов. Хоккеист «Локомотива» Александр Галимов, выживший после крушения, спустя пять дней умер в реанимации от полученных ожогов.

Алла Чижова