В Ростове Великом стартовало благоустройство набережной озера Неро

В Ростове Великом подрядная организация АО «Ярдормост» приступила к благоустройству набережной озера Неро. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Сейчас подрядчик завозит материалы и технику, расчищает и планирует территорию. В результате благоустройства у озера появится полноценная прогулочная зона с пешеходными дорожками, освещением и озеленением, а также фонтан, причалы и комфортные площадки у воды»,— прокомментировал Михаил Евраев.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в рамках контракта на участке улицы Подозерка протяженностью более 2,3 км сделают тротуары и велодорожки. На благоустраиваемой территории появятся фонтан «Сфера 3.0», качели, пляжные зонты, деревянная беседка, туалет, понтонный причал для лодок, скейт-площадка и другие объекты.

Согласно порталу госзакупок, цена контракта составила 2 млрд руб. Срок исполнения работ — 6 февраля 2028 года. Заказчик благоустройства — МБУ «Центр архитектуры и градостроительства». Ранее на набережной капитально отремонтировали канализационные сети. В общем объеме на создание общественной зоны будет потрачено около 3 млрд руб., в том числе средства федерального бюджета.

Алла Чижова