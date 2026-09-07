ПСБ и благотворительный фонд «Подари Себе Будущее» запустили в Ярославле второй сезон «Предприниматики»

Банк ПСБ и благотворительный фонд «Подари Себе Будущее» провели открытую встречу перед началом второго сезона «Предприниматики» — образовательной программы по предпринимательству в креативных индустриях для школьников 13–17 лет из Ярославля и Ярославской области. 100 подростков смогли проверить свою логику и научились превращать наблюдения в бизнес-идеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ПСБ Фото: Пресс-служба ПСБ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба ПСБ Фото: Пресс-служба ПСБ

Программа встречи была практико-ориентированной: ребята приняли участие в квизе, где разобрались, как компании находят новые возможности для развития, а также в командной бизнес-игре «Поймай идею». В ней участники выявляли потребности людей, предлагали решения и адаптировали придуманные продукты к изменяющимся условиям. Победители были отмечены призами от ПСБ и благотворительного фонда «Подари Себе Будущее».

«“Предприниматика” — это программа, которая дает подросткам не только знания, но и практические навыки создания собственного дела. Сегодняшняя открытая встреча показала, что у современных школьников есть любопытство, смелость, умение мыслить нестандартно, поэтому с нашей стороны им необходимо дать только правильную ресурсную поддержку. Создавая совместно с фондом “Подари Себе Будущее” бесплатные проекты, мы делаем обучение доступным и помогаем молодым людям поверить в себя»,— отметил Максим Ярцев, заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ.

Обучение по программе «Предприниматика» пройдет с 14 сентября до 20 декабря 2026 года. 60 участников, прошедших в основную программу по результатам конкурсного отбора, в течение трех месяцев при поддержке экспертов будут развивать свои проекты с нуля, посещая онлайн-лекции и еженедельные очные встречи с преподавателями и менторами. Курс состоит из восьми модулей, которые помогут школьникам найти идею, разработать первую версию продукта или сервиса, изучить путь клиента, собрать бизнес-модель, рассчитать экономику проекта, а также освоить основы брендинга и маркетинговых коммуникаций. В финале каждая команда защитит свой проект перед экспертным жюри. Авторы лучших идей получат призы от организаторов.

Помимо основной, доступна и дополнительная программа в онлайн-формате — с лекциями два раза в неделю и автоматической проверкой знаний на образовательной платформе. Участие бесплатное. Подробная информация и заявка доступны по ссылке: https://juniorbizpsb.ru/2026

«Предприниматика» — бесплатная образовательная программа ранней профориентации, которую благотворительный фонд «Подари Себе Будущее» развивает совместно с банком ПСБ. Она построена на прикладном подходе: подростки проходят путь от идеи до защиты проекта и работают вместе с менторами, которые сами запускали и развивали собственные проекты.

В 2025 году участниками программ по предпринимательству ПСБ в Ярославской области стали 246 школьников региона. В первом сезоне программы участники разработали 17 командных проектов в разных направлениях — от финансовых продуктов для детей и подростков и бренда одежды с ярославской идентичностью до платформы для молодых музыкантов и сервисов для повседневной жизни.

Благотворительный фонд «Подари Себе Будущее» учрежден банком ПСБ для реализации социальных проектов в сфере образования, культуры и создания комфортной городской среды. Сайт фонда: https://blagopsb.ru/