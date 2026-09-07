Суд арестовал водителя Mercedes после тарана остановки с людьми в Ярославле

Дзержинский районный суд Ярославля заключил под стражу водителя автомобиля Mercedes Константина Старцева, который 5 сентября влетел в остановку с людьми. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Ярославской области Фото: Объединенная пресс-служба судов Ярославской области

«Суд, выслушав доводы сторон и исследовав материалы дела, удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Константина Старцева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 4 ноября 2026 года»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Старцев обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, не имеющим водительских прав (п. «в» ч.4 ст. 264 УК РФ).

По данным УМВД по Ярославской области, утром 5 сентября на проспекте Октября сотрудники ДПС попытались остановить Mercedes, но водитель проигнорировал требования и попытался скрыться, при этом нарушая правила дорожного движения. Полицейские начали преследование. На Тутаевском шоссе Mercedes въехал в остановочный павильон, на котором находились люди. В результате аварии погиб 41-летний пешеход, еще двоих пострадавших увезли в больницу.

Алла Чижова