ПСБ взыскал с европейских банков €294,2 млн

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил в полном объеме иск ПАО «Банк ПСБ» к немецким банкам Commerzbank AG и J.P. Morgan SE о взыскании 294,17 млн евро убытков. Решение вынесено по делу о блокировке денежных средств банка на корреспондентских счетах, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Суд установил, что ПСБ хранил и переводил валютные средства через НКО «Р-Инкас» и Национальный расчетный депозитарий (НРД). НРД, в свою очередь, размещал средства на корреспондентских счетах в Commerzbank AG и J.P. Morgan SE.

В июне 2022 года, после включения НРД в санкционные списки Евросоюза и Минфина США, европейские банки заблокировали находившиеся на корреспондентских счетах НРД средства ПСБ. Их общий размер составил €294 169 052,77.

«Таким образом, Commerzbank AG и J.P. Morgan SE фактически в одностороннем порядке изъяли имущество истца в отсутствие каких-либо правовых оснований путем блокирования денежных средств ПАО "Банк ПСБ"»,— сообщили в Арбитражном суде Ярославской области.

Суд пришел к выводу, что требования ПСБ обоснованны, и взыскал указанную сумму с Commerzbank AG и J.P. Morgan SE в солидарном порядке — по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения.

К участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены НРД, НКО «Р-Инкас» и Банк России. Решение Арбитражного суда Ярославской области может быть обжаловано.

Антон Голицын