Черкесский завод «Меркурий» распродает активы на 98 млн рублей

Конкурсный управляющий Артём Евсеев объявил об открытых электронных торгах по продаже имущества обанкротившегося ООО «Фирма Меркурий» из Черкесска — производителя минеральной воды в Карачаево-Черкесии. Общая начальная стоимость активов превышает 98 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На продажу выставлены три лота. Первый — складские остатки: 37 наименований товарно-материальных ценностей, в том числе комплектующие для кулеров и помп, ручные насосы «Долфин ЭКО» в количестве 278 единиц и 57 100 разовых стаканов. Начальная цена лота — 745,57 тысяч рублей.

Второй лот — дебиторская задолженность на сумму почти 96 млн рублей. В него вошли права требования к девяти контрагентам, в том числе к Деревой З. М. (более 35,5 млн рублей), ООО «Меркурий-Авто» (более 21,3 млн рублей) и заводу «ДерВейс-Автосервис» (30,9 млн рублей). Лот является динамическим: если кто-либо из должников погасит долг до момента продажи, цена лота будет пропорционально снижена.

Третий лот — два автомобиля в залоге у ООО «ТД Фирма Меркурий»: автобус FIAT DUCATO 2011 года выпуска и седельный тягач MAN TGS 2012 года. Начальная цена — 1,45 млн рублей. При этом у конкурсного управляющего отсутствуют ПТС и СТС на оба транспортных средства.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Фирма «Меркурий» зарегистрировано в 1993 году в Черкесске (Карачаево-Черкессия). Основной вид деятельности — производство минеральных вод. Учредители общества — Дерев Хаджи-Мурат Станиславович, Дерев Хаджи-Мурат Эдикович и Дерев Гейдар. Уставный капитал — 2,8 млн руб. Выручка предприятия за 2025 год составил 127 тыс. руб., убыток — 3,5 млрд руб.

Заявки на участие принимаются с 7 сентября по 12 октября 2026 года на площадке bankrot.vertrades.ru. Размер задатка составляет 20% от начальной цены выбранного лота, шаг аукциона — 5%. Аукцион состоится 15 октября 2026 года на электронной площадке «Вердиктъ».

Процедура банкротства в отношении ООО «Фирма Меркурий» введена Арбитражным судом КЧР в декабре 2021 года. Предыдущие попытки реализовать заложенное имущество не принесли результата из-за отсутствия заявок.

В октябре 2025 года Имам Закаряев приобрел имущественный комплекс по производству минеральной воды в Карачаево-Черкессии за 484,17 млн руб. Активы включают долю в АО «Фирма Меркурий», объекты недвижимости, товарные знаки и оборудование.

Тат Гаспарян