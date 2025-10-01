В КЧР активы производителя минеральной воды «Меркурий» продали за 484 млн рублей

Имам Закаряев приобрел имущественный комплекс по производству минеральной воды в Карачаево-Черкессии за 484,17 млн руб. Активы включают долю в АО «Фирма Меркурий», объекты недвижимости, товарные знаки и оборудование. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В состав сделки вошли 58,274% обыкновенных именных акций АО «Фирма Меркурий». Большая часть ценных бумаг обременена залогом: 15,13% находятся в залоге у ПАО «Промсвязьбанк», 67,87% — у ООО «ТД Фирма Меркурий», 17% не имеют обременений. На акции наложен арест Черкесским городским судом в рамках уголовного дела от 13 ноября 2021 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Фирма «Меркурий» зарегистрировано в 1993 году в Черкесске (Карачаево-Черкессия). Основной вид деятельности — производство минеральных вод. Учредители общества — Дерев Хаджи-Мурат Станиславович, Дерев Хаджи-Мурат Эдикович и Дерев Гейдар. Уставный капитал — 2,8 млн руб. Выручка предприятия за 2024 год составил 170 тыс. руб., убыток — 7,8 млрд руб.

Недвижимое имущество, заложенное банку, расположено в Адыге-Хабльском районе по адресу улица Школьная, 48. В перечень входят земельный участок площадью 24 975 кв. м, два гостевых дома, баня, четыре коровника, два склада и проходная. В Черкесске на улице Свободы, 2а передано здание спорткомплекса площадью 1127,5 кв. м и земельный участок площадью 2224 кв. м. На объекты наложены обременения в виде запрета регистрации и ограничений, предусмотренных Земельным кодексом.

Покупатель получил шесть товарных знаков, находящихся в залоге у банка: SPARK, СПАРК, БИБА, КУБАЙ, ПИЛИГРИМ и МЕРКУРИЙ.

В сделку включены товарно-материальные ценности — 26 наименований на улице 1-я Подгорная, 41 в Черкесске, заложенные кредитной организации.

Без обременений переданы 4956 единиц холодильного оборудования и 1304 наименования товарно-материальных ценностей по тому же адресу.

Отдельной позицией выступает дебиторская задолженность ООО «Фирма Меркурий» перед АО «Фирма Меркурий» на сумму 313,38 млн руб. По итогам торгов заключено пять договоров.

Тат Гаспарян