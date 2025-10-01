В КЧР активы производителя минеральной воды «Меркурий» продали за 484 млн рублей
Имам Закаряев приобрел имущественный комплекс по производству минеральной воды в Карачаево-Черкессии за 484,17 млн руб. Активы включают долю в АО «Фирма Меркурий», объекты недвижимости, товарные знаки и оборудование. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В состав сделки вошли 58,274% обыкновенных именных акций АО «Фирма Меркурий». Большая часть ценных бумаг обременена залогом: 15,13% находятся в залоге у ПАО «Промсвязьбанк», 67,87% — у ООО «ТД Фирма Меркурий», 17% не имеют обременений. На акции наложен арест Черкесским городским судом в рамках уголовного дела от 13 ноября 2021 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Фирма «Меркурий» зарегистрировано в 1993 году в Черкесске (Карачаево-Черкессия). Основной вид деятельности — производство минеральных вод. Учредители общества — Дерев Хаджи-Мурат Станиславович, Дерев Хаджи-Мурат Эдикович и Дерев Гейдар. Уставный капитал — 2,8 млн руб. Выручка предприятия за 2024 год составил 170 тыс. руб., убыток — 7,8 млрд руб.
Недвижимое имущество, заложенное банку, расположено в Адыге-Хабльском районе по адресу улица Школьная, 48. В перечень входят земельный участок площадью 24 975 кв. м, два гостевых дома, баня, четыре коровника, два склада и проходная. В Черкесске на улице Свободы, 2а передано здание спорткомплекса площадью 1127,5 кв. м и земельный участок площадью 2224 кв. м. На объекты наложены обременения в виде запрета регистрации и ограничений, предусмотренных Земельным кодексом.
Покупатель получил шесть товарных знаков, находящихся в залоге у банка: SPARK, СПАРК, БИБА, КУБАЙ, ПИЛИГРИМ и МЕРКУРИЙ.
В сделку включены товарно-материальные ценности — 26 наименований на улице 1-я Подгорная, 41 в Черкесске, заложенные кредитной организации.
Без обременений переданы 4956 единиц холодильного оборудования и 1304 наименования товарно-материальных ценностей по тому же адресу.
Отдельной позицией выступает дебиторская задолженность ООО «Фирма Меркурий» перед АО «Фирма Меркурий» на сумму 313,38 млн руб. По итогам торгов заключено пять договоров.