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Президент наградил директора ГТРК «Ярославия»

Директор ГТРК «Ярославия» и депутат Ярославской областной думы Яна Карушкина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Яна Карушкина

Яна Карушкина

Фото: Ярославская областная дума

Яна Карушкина

Фото: Ярославская областная дума

Награда присвоена за заслуги в области СМИ, связи и массовых коммуникаций и многолетнюю добросовестную работу. Яна Карушкина — уроженка Ярославля, прошла путь от корреспондента до руководителя медиахолдинга, с 2017 года является директором ВГТРК «Ярославия», с 2023 года — депутатом облдумы (заместитель председателя комитета облдумы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог).

Этим же указом почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено главному бухгалтеру сельскохозяйственного предприятия в Ярославской области «Новый путь» Людмиле Потрашовой за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.

Алла Чижова

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