Президент наградил директора ГТРК «Ярославия»
Директор ГТРК «Ярославия» и депутат Ярославской областной думы Яна Карушкина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Яна Карушкина
Фото: Ярославская областная дума
Награда присвоена за заслуги в области СМИ, связи и массовых коммуникаций и многолетнюю добросовестную работу. Яна Карушкина — уроженка Ярославля, прошла путь от корреспондента до руководителя медиахолдинга, с 2017 года является директором ВГТРК «Ярославия», с 2023 года — депутатом облдумы (заместитель председателя комитета облдумы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог).
Этим же указом почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено главному бухгалтеру сельскохозяйственного предприятия в Ярославской области «Новый путь» Людмиле Потрашовой за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.