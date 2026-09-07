7 сентября 2026 года исполняется 15 лет со дня авиакатастрофы, в которой погиб основной состав ярославской хоккейной команды «Локомотив». О работе в день трагедии рассказала заместитель начальника отдела медико-психологического обеспечения ГУ МЧС по Ярославской области Александра Щапова. Видео с рассказом опубликовало областное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Психолог МЧС рассказала о крушении самолета с «Локомотивом» в 2011 году

Фото: Вячеслав Юрасов / Коммерсантъ Психолог МЧС рассказала о крушении самолета с «Локомотивом» в 2011 году

Фото: Вячеслав Юрасов / Коммерсантъ

В день трагедии она работала на специально развернутой горячей линии. По словам специалиста, звонки тогда шли бесконечным потоком. Звонили родственники погибших, сочувствующие, представители СМИ.

«Это была самая раскаленная горячая трубка. Люди плакали, не стесняясь своих эмоций. Это были и родственники, и знакомые, которые пытались получить достоверную информацию. В тот момент меня действительно держало то, что я здесь не просто так сижу, а пытаюсь помочь. Когда мы были включены в деятельность, мы чувствовали себя нужными. Мое эмоциональное напряжение уходило на второй план. Наши эмоции не идут ни в какое сравнение с тем, что испытали родные»,— поделилась психолог МЧС.

Для Александры Щаповой это была первая чрезвычайная ситуация. Специалист добавила, что ее потрясло произошедшее.

«Для меня это было за гранью. Я, как и все 23-летние девочки, болела за «Локомотив» и знала команду поименно. Произошел такой разрыв шаблона: ты здесь болельщик, а здесь ты специалист, который сейчас столкнется с человеческим горем»,— сказала Александра Щапова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возложение цветов к стене стадиона "Арена-2000" в память о погибших в авиакатастрофе членах хоккейной команды "Локомотив"

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Возложение цветов к стене стадиона "Арена-2000" в память о погибших в авиакатастрофе членах хоккейной команды "Локомотив"

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Она рассказала, что после первых сообщений о крушении оперативная группа специалистов отправилась в больницу, однако по пути их развернули обратно, в Главное управление МЧС. Тогда в город приехала большая группа психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России во главе с руководителем подразделения Юлией Шойгу.

«Решался вопрос о привлечении дополнительных сил. Коллеги, психиатрическая больница. Город тогда быстро включался, вся область, даже вся Россия. Информации было много, но она была вся разная. Были некоторые моменты непонимания»,— рассказала Александра Щапова.

Специалист считает, что психологическая служба МЧС и других ведомств помогла растерянным и напуганным людям пройти острую фазу переживания.

7 сентября 2011 года при вылете из Ярославского аэропорта Туношна пассажирский самолет Як-42, на борту которого находился «Локомотив», потерпел крушение. На борту было 45 человек, из которых выжил один — бортинженер Александр Сизов. Хоккеист «Локомотива» Александр Галимов, выживший после крушения, спустя пять дней умер в реанимации от полученных ожогов.

Алла Чижова