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В Ярославской области изменят порядок финансирования капремонта лифтов

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в областную думу законопроект, устанавливающий переходный порядок финансирования работ с лифтами за счет фонда капитального ремонта. Он будет действовать до 1 сентября 2027 года. Документ внесен 2 сентября.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сейчас региональный закон предусматривает финансирование из фонда капремонта замены лифтов и сопутствующего ремонта шахт и помещений с оборудованием. Эту норму предлагается приостановить до 1 сентября 2027 года. На переходный период законопроект устанавливает более широкий перечень работ. В него предлагается включить ремонт, замену и модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.

Необходимость изменений связана с федеральной реформой финансирования замены лифтов. Федеральный закон должен был изменить соответствующий перечень работ с 1 сентября 2026 года. Однако в мае срок перенесен на 1 сентября 2027 года.

Принятие закона, согласно документу, «не повлечет увеличения (уменьшения) расходов или доходов областного бюджета».

Антон Голицын

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