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В Ярославле прогнозируется потепление

В Ярославле на этой неделе температура воздуха поднимется до +23 градусов. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

Фото: Леонид Гунин / Коммерсантъ

Фото: Леонид Гунин / Коммерсантъ

Начало недели будет прохладным — +13…14 градусов с небольшим дождем. Теплеть начнет в среду: в этот день дневная температура поднимется до +19 градусов, осадков не ожидается.

В четверг уже прогнозируется +23 градуса. В пятницу пойдет дождь, однако на улице будет тепло — до +22 градусов. Выходные ожидаются дождливыми при дневной температуре воздуха +19…20 градусов.

Алла Чижова

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