Главные новости к утру 7 сентября

ООН поддержала любые усилия, направленные на организацию переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

При налете БПЛА в Севастополе погибла девочка подросткового возраста, еще несколько человек ранены. По словам губернатора, беспилотники были начинены поражающими элементами.

Житель Камчатки оштрафован на 800 тыс. руб. по делу о призывах к финансированию Украины, сообщили «Ъ» в УФСБ.

Рособоронэкспорт за полгода заключил контракты на поставку оружия и военной техники на сумму свыше $13 млрд, сообщил глава компании Александр Михеев.

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» получила мандат на формирование правительства в федеральной земле Саксония-Анхальт по итогам региональных выборов.