В Севастополе при налете БПЛА погибла девочка-подросток

Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили в Севастополе три беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Погибла девочка подросткового возраста, еще несколько человек пострадали.

Изначально глава города писал о трех пострадавших — мужчине и двух несовершеннолетних девочках. Позднее он уточнил, что одна из девочек погибла, еще три человека ранены. Мужчина находится в коме. 18-летняя девушка и ее 16-летний брат госпитализированы в детскую больницу. В настоящий момент их отпустили домой.

Как уточнил Михаил Развожаев, два беспилотника ударились о землю и сдетонировали. «БПЛА был начинен взрывчаткой и металлическими элементами, пиротехники на месте обнаружили сотни поражающих элементов»,— добавил он.

В нескольких многоквартирных домах и детском саду выбиты окна. Артиллерийский снаряд повредил несколько автомобилей, припаркованных во дворах.