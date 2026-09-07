АдГ заявила о мандате на создание правительства в Саксонии-Анхальт

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) получила «четкий мандат» на формирование правительства в федеральной земле Саксония-Анхальт по итогам выборов 6 сентября. Об этом в эфире телеканала ZDF заявила сопредседатель АдГ Алис Вайдель.

Алис Вайдель назвала результаты выборов «историческими». По ее словам, изоляция АдГ со стороны традиционных партий привела Христианско-демократический союз (ХДС) к поражению.

Премьер-министр земли Саксония-Анхальт и кандидат от ХДС Свен Шульце признал поражение. «Я хотел бы поздравить победителя выборов. Мы же потерпели поражение»,— цитирует его Bild.

По данным экзитполов, партия заручилась поддержкой 44,5% избирателей, улучшив свой показатель 2021 года более чем в два раза. ХДС канцлера Фридриха Мерца набрал около 18,5% голосов.

Как отмечает ZDF, несмотря на успех, создание единоличного кабинета министров пока остается под вопросом. По предварительным оценкам, АдГ не хватает одного кресла для абсолютного большинства в местном парламенте. Остальные фракции ранее отказывались от партнерства с ней.