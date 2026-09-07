Рособоронэкспорт за полгода заключил контракты на сумму свыше $13 млрд
Рособоронэкспорт заключил оружейные контракты на сумму свыше $13 млрд
В первом полугодии 2026 года Рособоронэкспорт заключил экспортные контракты на поставку оружия и военной техники на сумму свыше $13 млрд. Об этом сообщил глава компании Александр Михеев.
По словам господина Михеева, объем подписанных соглашений за шесть месяцев сравнялся с показателем за весь 2025 год. Основная доля продаж пришлась на продукцию для ВВС и технику ПВО. В компании подчеркнули, что выполнение международных обязательств не повлияет на исполнение гособоронзаказа.
«Более 90% законтрактованных "Рособоронэкспортом" в 2026 году образцов принимало участие в боевых действиях против современных вооружений и военной техники западных производителей. Показанные в реальных условиях характеристики в значительной степени повлияли на финальные решения заказчиков о заключении контрактов»,— добавил глава компании (цитата по «Интерфаксу»).
Смысл рывка — в усилении сегментов, которые уже формировали основу российского военного экспорта. В 2022 году на самолеты и вертолеты приходилось около 40% поставок, более трети — на технику ПВО, поэтому нынешняя концентрация контрактов в этих категориях продолжает сложившуюся структуру портфеля, а не означает резкой смены номенклатуры.
Боевой опыт стал для заказчиков практическим аргументом при выборе техники. В ноябре 2025 года сообщалось о подписанных контрактах на истребители-бомбардировщики Су-34Э; тогда же отмечалось, что самолет подтвердил свои летно-технические характеристики в реальных боевых действиях. Дополнительный ресурс для будущих соглашений — обсуждение в мае 2025 года более 100 проектов с 20 странами, включая совместное и лицензионное производство, с заявленным потенциалом свыше $30 млрд.
При этом объем подписанных соглашений не устраняет риски их исполнения. В мае 2022 года компания сообщала о нарушении логистических цепочек, а в сентябре 2025 года на сербском направлении задержку новых закупок связывали с санкциями, логистическими трудностями и осторожной позицией Белграда. Экспортный портфель, таким образом, зависит не только от характеристик продукции и решений заказчиков, но и от возможности провести поставку по рабочей логистической схеме.