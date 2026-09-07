Рособоронэкспорт за полгода заключил контракты на сумму свыше $13 млрд

В первом полугодии 2026 года Рособоронэкспорт заключил экспортные контракты на поставку оружия и военной техники на сумму свыше $13 млрд. Об этом сообщил глава компании Александр Михеев.

По словам господина Михеева, объем подписанных соглашений за шесть месяцев сравнялся с показателем за весь 2025 год. Основная доля продаж пришлась на продукцию для ВВС и технику ПВО. В компании подчеркнули, что выполнение международных обязательств не повлияет на исполнение гособоронзаказа.

«Более 90% законтрактованных "Рособоронэкспортом" в 2026 году образцов принимало участие в боевых действиях против современных вооружений и военной техники западных производителей. Показанные в реальных условиях характеристики в значительной степени повлияли на финальные решения заказчиков о заключении контрактов»,— добавил глава компании (цитата по «Интерфаксу»).