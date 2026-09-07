ООН поддержала любые усилия по урегулированию конфликта на Украине

ООН поддерживает любые усилия, направленные на организацию переговоров между Россией и Украиной, заявил представитель генсекретаря организации Фархан Хак. Так он прокомментировал визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Москву и Киев.

«Мы поощряем все усилия, направленные на проведение переговоров между Украиной и Российской Федерацией»,— сказал господин Хак в разговоре с ТАСС.

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву 5 сентября, где встретились с президентом России Владимиром Путиным. По информации помощника российского президента Юрия Ушакова, Москва передала представителям США информацию о «реальных успехах российской армии». 6 сентября спецпосланники провели переговоры с украинской стороной в Киеве. Как заявил Стив Уиткофф, разговор был «очень содержательным».

Подробнее — в материале «Ъ» «Они иногда возвращаются».