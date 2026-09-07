Фестиваль «Виноград», поэтический вечер и фильм «Не по-детски»

На этой неделе в Ярославле пройдет четырехдневный эногастрономический фестиваль «Виноград», откроется выставка к 330-летию со дня основания военно-морского флота России, состоятся памятный вечер, посвященный 100-летию легендарной актрисы Волковского театра Наталии Терентьевой, и выступление современной поэтессы Кристины Новиковой, а в кинотеатрах покажут добрую комедию «Не по-детски» с Сергеем Безруковым. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Концерты

9 сентября в Церкви Ильи Пророка состоится концерт муниципального камерного мужского хора «Ярославль». В репертуаре — произведения классических композиторов, песни советских и современных российских авторов, а также народные мелодии. Начало в 19:00, стоимость билетов — 750 руб. 0+

12 сентября в арт-пространстве «Лампа» современная поэтесса и чтец Кристина Новикова представит программу «Женщина женщине друг», которая посвящена женской дружбе и взаимоподдержке. Поэтесса стала популярна благодаря небольшим видео со стихами в соцсетях. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1,3 тыс. руб. 12+

13 сентября в Ярославской государственной филармонии состоится концерт «Открытие 53-го сезона органной музыки». В программе — вокальная музыка разных эпох и жанров в сопровождении органа: духовные сочинения, старинные арии в традиции бельканто, оперные номера и камерные вокальные миниатюры. Вокалисты — Александр Суханов и Юлия Меннибаева, за органом — Софья Иглицкая. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 500 руб. 12+

Театр

8 сентября в Волковском театре пройдет памятный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения народной артистки РСФСР Наталии Терентьевой (1926 — 2019). Она служила в театре более 60 лет, сыграла более 100 ролей. Вечер выстроен в двух частях — «Легенды» и «Были» — и объединит воспоминания коллег, архивные материалы и живые сценические номера. В программе будет задействована труппа театра: артисты выйдут на сцену, чтобы через отрывки из спектаклей и личные воспоминания рассказать о судьбе и творческом пути актрисы. Начало в 16:00, вход бесплатный, но нужна регистрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталия Терентьева. Спектакль "Рождественские грезы", 2000 год

Фото: Волковский театр Наталия Терентьева. Спектакль "Рождественские грезы", 2000 год

Фото: Волковский театр

13 сентября во Дворце молодежи покажут спектакль «Папа в паутине» Московского театра комедии. События развиваются вокруг Джона Смита, который 20 лет живет между двумя семьями. По сюжету, его повзрослевшие дети знакомятся в соцсетях и решают встретиться у одного из них дома. Это грозит крахом для самого Джона Смита, к нему приходит на помощь друг. В главных ролях: Виктор Логинов, Галина Данилова, Любовь Тихомирова, Павел Савинков, Никита Тарасов и другие. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1,2 тыс. руб. 18+

Фестивали

С 10 по 13 сентября на Стрелке пройдет эногастрономический фестиваль «Виноград». На протяжении четырех дней там будет работать ярмарка российского виноделия. На ней представят свои товары производители Крыма, Кубани, Кавказа и Дона. В гастрономических шатрах предложат местные товары. В развлекательную программу входят лектории с дегустацией, спектакли, мастер-классы, диджей-сеты. Для семей с детьми будет отдельная зона, где им предложат поставить опыты по биологии, химии и физике. Мероприятия будут проходить с 11:00 до 22:00. Подробная программа опубликована на сайте фестиваля.

Спорт

ХК «Локомотив», ставший двукратным обладателем Кубка Гагарина, начал новый сезон с победы. Второй матч пройдет 8 сентября в Ярославле: «железнодорожники» встретятся с «Шанхайскими драконами». Начало игры запланировано на 19:30. 10 сентября на «Арене-2000» состоится третий матч сезона: в 19:00 начнется игра между «Локомотивом» и «Северсталью». Билеты на обе игры в продаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Выставки и встречи

12 сентября на выставке «XX век начинается» в Ярославском музее-заповеднике кандидат исторических наук Михаил Кербиков расскажет об историческом путеводителе «Прогулка по Ярославлю», который написал краевед Петр Критский в 1912 году. Начало в 16:00, входной билет стоит 450 руб. 0+

12 сентября в библиотеке им. Некрасова состоится встреча, посвященная интересным фактам о Китае. Участники встречи узнают географические особенности страны, познакомятся с национальным менталитетом, а также смогут пообщаться с туристами, недавно посетившими КНР. Начало в 14:00. Вход свободный. 16+

12 сентября в Музее истории города Ярославля откроется выставка к 330-летию со дня основания военно-морского флота России. На ней будут представлены модели русских военных кораблей разных типов и разных эпох, планшетные материалы, посвященные основным этапам развития российского военно-морского флота и выдающимся флотоводцам. Дополнят экспозицию предметы морского быта из частных коллекций и коллекции музея, а также фотографии, документы, рассказывающие о ярославцах, служивших на флоте в разные периоды. Стоимость билетов будет начинаться от 130 руб. 6+

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В Музее зарубежного искусства до 13 сентября работает выставка работ современного художника Василия Руги. В представленных произведениях автор переосмысляет явление обманки — изображение на плоскости, которое выглядит как трехмерное. В работах Василия Руги идея не всегда явлена в чистом виде. Помимо обманок, он часто совмещает лаконичный, едва намеченный фон из листьев с гиперреалистичным изображением насекомых и капель воды. Стоимость — 100 руб. 0+

Кино

Комедию «Не по-детски» с Сергеем Безруковым в главных ролях начали показывать в кинотеатрах. Фильм рассказывает о заносчивом телеведущем Марке Николаеве, который попадает в громкий скандал в прямом эфире из-за грубых высказываний в отношении воспитанников детских домов. Спасая пошатнувшуюся репутацию, главный герой переосмысляет свою жизнь и поступки. В фильме также снялись Федор Добронравов, Мария Смольникова и Мария Аронова. 16+

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Фото: Кинопоиск, кадр из фильма «Не по-детски» Сергей Безруков

Фото: Кинопоиск, кадр из фильма «Не по-детски»

Также в кинотеатрах можно посмотреть новый триллер «Бегущая» Кевина МакДональда. По сюжету адвокат Майя готовится к важному судебному процессу. Во время утренней пробежки ей звонит неизвестный и сообщает о похищении ее сына. Для спасения ребенка ей приходится пробежать через весь Лондон, выполняя указания звонившего. 16+

Романтическая комедия «Электрический поцелуй» Пьера Сальвадори вышла в кинопрокат. Действие в фильме происходит в Париже в 1928 году. После смерти жены талантливый художник Антуан теряет вдохновение. В поисках утешения он обращается к медиуму, не подозревая, что за голосом из потустороннего мира скрывается Сюзанна — мошенница. Пока искусно разыгранный обман возвращает Антуану желание творить, Сюзанна неожиданно влюбляется в свою жертву. 18+

В регионе

12 сентября в деревне Охотино в Переславль-Залесском округе, на бывшей даче художника Константина Коровина, пройдет фестиваль «Искусство жить на даче». В этом году он будет посвящен эпохе рождения кино. Гостей ждет встреча с наследием Серебряного века: старые фильмы, забытые мелодии, истории людей, стоявших у истоков русского кино и театра. Кроме того, на фестивале пройдет репетиция, а потом съемки фильма по мотивам сценария, написанного Константином Коровиным в 1934 году для картины «Московские ночи». Завершится фестиваль концертом под открытым небом. Вход свободный. Фестиваль начнется в 11:00.

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Фото: Правительство Ярославской области Охотино

Фото: Правительство Ярославской области

12 сентября в Рыбинске состоится торжественное открытие XVI Международного молодежного кинофестиваля «Свет миру». На открытии фестиваля соберутся российские и зарубежные режиссеры и авторы фильмов, чьи работы вошли в программу фестиваля. Открытие включает концерт, специальным гостем которого станет ведущий солист театра «Московская оперетта» и финалист телепроекта «Голос» Павел Иванов, а также показ фильма. Вход бесплатный, начало в 17:00. Необходима регистрация. 6+

Алла Чижова