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Главные новости к утру 6 сентября

В Москве завершились переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что встреча была откровенной и доверительной.

Белый дом заявил, что Россия и США обсудили следующие шаги в переговорах по Украине. О них будет объявлено в ближайшие недели.

Премьер Японии Санаэ Такаити призвала власти России демонтировать мемориал победы СССР над Японией.

США и Иран обменялись ударами по судам и кораблям в районе Ормузского пролива.

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