Белый дом: США и Россия обсудили следующие шаги в переговорах по Украине

Представители России и США обсудили следующие шаги в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, сообщила пресс-служба администрации президента Соединенных Штатов. Там добавили, что о них будет объявлено в ближайшие недели.

Комментарий пресс-службы приводит Reuters. Ранее переговоры по урегулированию конфликта прокомментировал представитель президента России Юрий Ушаков. По его словам, встреча Владимира Путина с американскими спецпосланниками была конструктивной и откровенной.

После визита в Москву спецпосланники президента США отправятся в Киев, где проведут переговоры по теме урегулирования конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским.