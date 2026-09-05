Уиткофф и Кушнер завершили переговоры с Путиным

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завершили переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча по теме урегулирования российско-украинского конфликта длилась около трех часов.

Как передает «РИА Новости», переговоры начались примерно в 19:55 мск. С российской стороны на встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Около 23:00 мск кортеж американских переговорщиков покинул территорию Кремля.

До встречи в Кремле американские переговорщики и Кирилл Дмитриев провели более трех часов в ресторане Avrora.

Официальных заявлений ни российская, ни американская сторона пока не делали. Кирилл Дмитриев после переговоров опубликовал в соцсети X видеозапись, на которой Владимир Путин и Юрий Ушаков сидят за столом со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. К публикации он прикрепил эмодзи флагов России и США, а также рукопожатие между ними.

6 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны прибыть в Киев и провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.