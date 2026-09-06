Ушаков рассказал о содержании переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

Встреча президента Владимира Путина и американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера была конструктивной, предельно откровенной и доверительной, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что переговоры длились 3 часа 10 минут.

Российская сторона рассказала спецпосланникам президента США об успехах российской армии в зоне боевых действий, а также указала, что для завершения конфликта на Украине должны быть устранены все его первопричины. Владимир Путин также подтвердил настрой Москвы продолжать поиск политико-дипломатических развязок конфликта.

Как добавил Юрий Ушаков, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер серьезно подготовились к поездке. «Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования»,— сказал он журналистам (цитата по сайту Кремля).

По словам господина Ушакова, на переговорах с Владимиром Зеленским американские переговорщики пообещали использовать наблюдения и оценки, касающиеся урегулирования конфликта, полученные от российской стороны. Встреча спецпосланников с президентом Украины должна пройти 6 сентября.