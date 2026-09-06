Токио призвал Москву убрать мемориал победы над Японией в Хабаровске

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала власти России демонтировать мемориал победы СССР над Японией. Его открыли 4 сентября в Хабаровске.

«Правительство Японии твердо требует от российской стороны приостановить установку памятника и демонтировать его»,— написала Санаэ Такаити в соцсети X. Она добавила, что установка памятника, который изображает герб с хризантемой, признанный символом Японии, абсолютно недопустима.

Мемориал в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны установлен в Хабаровске на набережной Амура. Пятнадцатиметровый памятник изображает советского солдата, разбивающего прикладом винтовки пограничный столб с хризантемой.