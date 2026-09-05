Возбуждено уголовное дело по факту тарана остановки с людьми в Ярославле

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в ходе которого водитель Mercedes врезался в остановку с людьми. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно за нарушение лицом, управляющим автомобилем и не имеющим права управления транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сейчас решается вопрос о задержании водителя 2007 года рождения.

По данным УМВД, утром 5 сентября на проспекте Октября сотрудники ДПС попытались остановить Mercedes, но водитель проигнорировал требования и попытался скрыться, при этом нарушая правила дорожного движения. Полицейские начали преследование. На Тутаевском шоссе водитель Mercedes въехал в остановочный павильон, на котором находились люди. В результате аварии погиб 41-летний пешеход, еще двоих пострадавших увезли в больницу.

В пресс-службе СКР сообщили, что областное управление ходатайствует об изъятии уголовного дела из органов внутренних дел и передаче для дальнейшего расследования в свое производство. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об обстоятельствах ДТП и принятом решении по вопросу передачи дела.

Алла Чижова