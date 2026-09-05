Названы самые бюджетные и дорогие направления Золотого кольца

Самым дорогим направлением для летнего отдыха 2026 года среди городов маршрута «Золотое кольцо» стал Суздаль, а самым бюджетным — Рыбинск. В Суздале день обходился в среднем в 16,8 тыс. руб., в Рыбинске — 6,2 тыс. руб. Такие данные опубликовал ТАСС со ссылкой на совместное исследование геосервиса 2ГИС и сервиса бронирования отелей «Отелло».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

В Суздале дорого отдыхать из-за высокой стоимости проживания (в среднем 13,9 тыс. за ночь) и питания (1,4 тыс. на одного человека за один прием пищи). На втором и третьем местах среди самых дорогих городов для путешествия находятся Переславль-Залесский и Кострома, где один день отдыха обойдется в 8,5 и 8,4 тыс. руб. соответственно. Там высокая стоимость проживания — в среднем 6,9 - 7,1 тыс. руб.

В Рыбинске отдых самый бюджетный в том числе из-за низкой стоимости проживания (4,9 тыс. руб. за ночь). На втором месте среди недорогих для отдыха городов Золотого кольца — Сергиев Посад: там день с проживанием и питанием обойдется в среднем в 7,2 тыс. руб. На третьем — Иваново — 7,6 тыс. руб. В Сергиевом Посаде одно из самых дешевых проживаний, а в Иваново — низкие цены на питание.

В целом средняя стоимость дня отдыха в городах Золотого кольца летом 2026 года составила 8,6 тыс. руб. Расчеты проводились на основе данных по десяти населенным пунктам: Ярославль, Владимир, Суздаль, Кострома, Сергиев Посад, Иваново, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич и Рыбинск.

Алла Чижова