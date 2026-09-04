Главные новости за 4 сентября: Воронеж, Тамбов, Белгород, Курск, Орел, Липецк

Евгений Шаталов официально покинул пост начальника ГАИ Воронежской области. В качестве и. о. ведомство возглавил его заместитель Виталий Рыженин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Близкое девелоперу Борису Нестерову воронежское ООО «Витекс» подало в суд на банкротящееся ООО «Квант» (юрлицо ГК «Квант» с заводами по сборке телевизоров в Воронеже и Зеленограде). Сумма требований составила 134,4 млн руб.

Право на добычу титана на месторождении «Центральное» в Тамбовской области выставили на торги за 570 млн руб. Во время предыдущего тендера начальная цена составляла почти 2 млрд руб.

Тамбовский филиал ПАО «Россети Центр» — «Тамбовэнерго» подал к ОАО РЖД три иска на 428 млн руб. в сумме.

На повторный банкротный аукцион выставили имущественный комплекс крупнейшего в России специализированного научного центра в области горного дела — белгородского ОАО «Виогем». В сумме стартовые цены девяти лотов равняются 360,7 млн руб.

Кондитерская группа «Лесная сказка» запустила первую очередь своего производства на площадке индустриального парка «Юбилейный» в Курской области. Объем инвестиций составил 800 млн руб.

В Орле возобновили строительство «Титаника», который был опечатан из-за хозяйственного спора с одним из субподрядчиков. В первый день на объект вышли 80 человек.

На развитие интеллектуальной транспортной системы в Липецке решили выделить еще 247,9 млн руб. Победитель торгов должен освоить эти средства до 1 ноября 2028 года.

Алина Морозова