В индустриальном парке Курской области запустили кондитерскую фабрику за 800 млн

ООО «Кондитерская группа "Лесная сказка"» запустило первую очередь своего производства на площадке индустриального парка «Юбилейный» в Курской области. Объем инвестиций составил свыше 800 млн руб. Об этом в своем канале «Макс» сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Курской области Александр Хинштейн на предприятии ООО «Кондитерская группа "Лесная сказка"»

Фото: канал «Макс» Александра Хинштейна Губернатор Курской области Александр Хинштейн на предприятии ООО «Кондитерская группа "Лесная сказка"»

Фото: канал «Макс» Александра Хинштейна

Мощность первой линии рассчитана на выпуск 1,2 тыс. т продукции в год. Предприятие специализируется на изготовлении конфет, мармелада, карамели и драже. В качестве сырьевой базы используются курские компоненты.

Запуск объекта позволил создать 80 новых рабочих мест. По предварительным расчетам, налоговые поступления в бюджет региона на первом этапе работы фабрики превысят 35 млн руб. ежегодно. В перспективе инвестор планирует запустить вторую очередь, что позволит увеличить общий штат предприятия до 400 человек.

Как отметил глава региона, сопровождение инвестпроекта на всех стадиях осуществлялось Корпорацией развития Курской области по принципу «одного окна». Инвестору без торгов предоставили земельный участок, оказали содействие в получении льготного кредитования, а также компенсировали затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям.

Впервые о намерениях кондитерской группы «Лесная сказка» (изначально базировавшейся в Белгородской области) построить предприятие в Курском районе стало известно в конце 2023 года. На начальном этапе параметры проекта оценивались в 500 млн руб., однако к августу 2024 года объем вложений был скорректирован до 800 млн руб. Летом 2026 года компания сменила юридический адрес, перерегистрировавшись в Курской области.

По данным Rusprofile, ООО «Кондитерская группа "Лесная сказка"» зарегистрировано в августе 2006 года. Основной вид деятельности — производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Генеральным директором является Олег Колесников. 70% долей компании принадлежат Вячеславу Гуляеву, остальные 30% — Вадиму (Вячеславовичу) Гуляеву. 2025 год предприятие завершило с нулевой выручкой и 126 тыс. чистой прибыли.

Кроме того, в индустриальном парке «Юбилейный» продолжается развитие площадки другого резидента — завода по выпуску витаминов и биологически активных добавок ООО «Сапплемент групп». Объем вложений в этот объект составил 350 млн руб. Сейчас на предприятии создано 20 рабочих мест, а после выхода на проектную мощность штат расширится до 220 сотрудников. Ожидаемые налоговые отчисления в областной бюджет превысят 50 млн руб. ежегодно.

Согласно Rusprofile, ООО «Cапплемент групп» зарегистрировано в Курске в сентябре 2021 года для производства лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. Уставный капитал — 15,4 тыс. руб. Генеральный директор — Павел Мамаев, ему же принадлежат 65% долей компании. Остальные 25% — у Виктора Липина. В 2025 году ООО «Сапплемент групп» выручило 877 млн, чистая прибыль составила 42 млн руб.

В 2026 году Курская область в третий раз стала лидером Черноземья по объему заявленных инвестиций в реальный сектор экономики. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) регион заключил 27 соглашений на общую сумму 87 млрд руб. Самым масштабным из них стал проект завода по переработке металлургических отходов компании «Феррум» с инвестициями в 18,4 млрд руб. Пока никаких подробностей о будущем производстве нет.

Подробнее о соглашениях, заключенных властями макрорегиона на ПМЭФ-2026, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Опись сделок».

Кабира Гасанова