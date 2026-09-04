В Орле возобновили строительство опечатанного ранее «Титаника»

На площадке многопрофильного медцентра Орловской областной больницы возобновили работы. Утром 3 сентября с входных групп объекта сняли обеспечительные пломбы. Юридические разногласия, из-за которых строящееся здание опечатали, исчерпаны. Об этом сообщили представители областного казенного учреждения «Орелгосзаказчик». Из-за затянувшихся на 20 лет работ будущий медцентр получил прозвище «Титаник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строящееся здание многопрофильного медцентра Орловской областной больницы

Фото: КУ ОО «Орелгосзаказчик» Строящееся здание многопрофильного медцентра Орловской областной больницы

Фото: КУ ОО «Орелгосзаказчик»

Вчера утром на объект вышли порядка 80 строителей. Они приступили к монтажу систем вентиляции, дымоудаления, а также «системы фасада здания». «Данные фронты работ ранее не были охвачены силами подрядчика. Привлечение профильной организации позволит оперативно закрыть этот критически важный блок инженерного оснащения и существенно ускорить подготовку медицинского центра к вводу в эксплуатацию»,— считают в «Орелгосзаказчике».

О том, что «Титаник» опечатан, сообщил депутат облсовета Виталий Рыбаков на заседании регионального правительства 31 августа. Губернатор Андрей Клычков в ответ заявил, что власти «в курсе вопроса и занимаются его решением». На следующий день в облправительстве рассказали, что приостановка работ связана с хозяйственным спором с одним из субподрядчиков. В рамках него стороны готовили документы, подтверждающие право собственности на стройматериалы на площадке.

Виталий Рыбаков также заявил, что строителям «Титаника» задерживают зарплату. Эту информацию проверит прокуратура региона.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Московского округа ввел первую стадию банкротства — процедуру наблюдения — в отношении подрядчика достройки «Титаника», подмосковного ООО «Стрела» Геннадия Федорова. Тем же решением в реестр требований кредиторов были включены долги на 139,6 млн руб.

Алина Морозова