«Тамбовэнерго» требует с РЖД 428 млн рублей

В Арбитражный суд Тамбовской области поступило три иска филиала «Россети Центр» — «Тамбовэнерго» — к ОАО «РЖД». Совокупная сумма требований по всем заявлениям составляет 428 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суть образовавшихся претензий во всех трех случаях не раскрывается. Ни одно из заявлений пока не принято к производству.

В середине мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что ПАО «Россети Центр» подало иск к РЖД в Арбитражный суд Тамбовской области о взыскании 352,2 млн руб. Суть требований в материалах суда также не раскрывалась. Категория спора была обозначена как «исполнение обязательств по договорам».

РЖД подала встречный иск к «Россетям» о признании недействительным некоего соглашения, однако в конце июля суд вернул его истцу, так как для его принятия отсутствовали основания, в том числе связь между первоначальным и встречным заявлениями.

«Требования по встречному иску о признании недействительным дополнительного соглашения, применении последствий недействительности части сделки, обязании подписать дополнительное соглашение не исключают удовлетворение первоначального иска»,— отмечали в арбитраже.

Рассмотрение данного спора еще не завершено. Ближайшее заседание по делу назначено на 16 сентября.

Егор Якимов