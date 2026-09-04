На развитие интеллектуальной транспортной системы в Липецке выделят 248 млн

Липецкое министерство транспорта и дорожного хозяйства объявило электронный аукцион по поиску подрядчика для развития интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в областном центре. Начальная цена контракта — 247,9 млн руб. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Источник финансирования — средства федерального и областного бюджетов в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Согласно проекту контракта, нужно установить 90 камер видеонаблюдения и 217 светофоров (включая 126 пешеходных, 12 с дополнительными секциями и 48 с табло обратного отсчета времени). Подрядчик также должен оснастить ИТС специализированным программным обеспечением — системами криптографической защиты, резервного копирования данных и средствами аналитической обработки в реальном времени. Завершить работы необходимо до 1 ноября 2028 года.

Заявки на участие в торгах можно подать до 15 сентября, итоги планируется подвести 17-го.

В 2024 году тендер на модернизацию и расширение ИТС в Липецке, Ельце, Грязях, а также на трассе Р-119 и региональных дорогах за 245 млн руб. выиграло московское АО «Атомдата-Интеграция» (структура концерна «Росэнергоатом»).

Кабира Гасанова