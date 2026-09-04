Воронежский «Витекс» потребовал 134 млн рублей с банкротящейся ГК «Квант»

Близкое девелоперу Борису Нестерову воронежское ООО «Витекс» подало в суд на банкротящееся ООО «Квант» (юрлицо ГК «Квант» с заводами по сборке телевизоров в Воронеже и Зеленограде). Сумма требований составляет 134,4 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявление пока не принято к производству. Суть требований не раскрывается. Получить оперативный комментарий у представителей истца не удалось.

По данным Rusprofile, ООО «Витекс» было зарегистрировано в Воронеже в августе 2005 года для производства, передачи и распределения электроэнергии. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственным владельцем выступает Алексей (Борисович) Нестеров. Генеральный директор — Виталий Леваков. По итогам 2025 года компания выручила 501 млн руб. (-12%, годом ранее — 567 млн) и получила 10 млн руб. чистой прибыли (-94%, 157 млн руб.).

«Витекс» является одним из потенциальных кредиторов в банкротном деле «Кванта». В 2025 году компания подала в Арбитражный суд города Москвы заявление о включении в реестр требований задолженности перед ней на 48,8 млн руб. Его было решено рассмотреть после введения процедуры, следующей за наблюдением в компании. Столичный арбитраж открыл в «Кванте» конкурсное производство в начале августа, но пока требование «Витекса» не было рассмотрено.

В апреле 2026 года в рамках этого же банкротного дела суд по требованию Сбербанка принял обеспечительные меры в виде запрета «Витексу» демонтировать, перемещать и иначе распоряжаться имуществом «Кванта» в помещениях «Витекса» на улицах Богатырская и Планетная в Воронеже. Собственник помещений требовал, чтобы сборщик телевизоров освободил их от своего имущества, но суд пришел к выводу, что в таком случае последнее существенно потеряет в цене. Это, в свою очередь, снизит размер удовлетворения требований кредиторов.

В конце мая арбитраж удовлетворил заявление «Витекса» и снял обеспечительные меры.

Алина Морозова