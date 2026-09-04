На Ярославском НПЗ будут оформлять документы на выплаты после атак

На территории Ярославского НПЗ будут оформлять документы на компенсации для сотрудников, пострадавших в результате атак беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев после встречи с коллективом завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Главный вопрос на встрече — помощь людям, пострадавшим от атак БПЛА. Поддержку оказываем и тем, кто получил ранения, и тем, чье имущество пострадало. С учетом того, что большинство сотрудников живут в окрестностях завода, договорились организовать оформление документов на выплаты прямо на заводе»,— написал губернатор.

Инициативу поддержали директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов. Михаил Евраев поблагодарил сотрудников предприятия за работу, которую они продолжают выполнять в сложных условиях, назвав их труд героическим.

«Сегодня наш НПЗ фактически находится на передовой. На предприятие идут массовые атаки вражеских беспилотников»,— написал Михаил Евраев.

Алла Чижова