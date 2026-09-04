Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ярославском НПЗ будут оформлять документы на выплаты после атак

На территории Ярославского НПЗ будут оформлять документы на компенсации для сотрудников, пострадавших в результате атак беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев после встречи с коллективом завода.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Главный вопрос на встрече — помощь людям, пострадавшим от атак БПЛА. Поддержку оказываем и тем, кто получил ранения, и тем, чье имущество пострадало. С учетом того, что большинство сотрудников живут в окрестностях завода, договорились организовать оформление документов на выплаты прямо на заводе»,— написал губернатор.

Инициативу поддержали директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов. Михаил Евраев поблагодарил сотрудников предприятия за работу, которую они продолжают выполнять в сложных условиях, назвав их труд героическим.

«Сегодня наш НПЗ фактически находится на передовой. На предприятие идут массовые атаки вражеских беспилотников»,— написал Михаил Евраев.

Алла Чижова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд