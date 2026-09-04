Форвард «Локомотива» Артур Каюмов включен в список травмированных

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Артур Каюмов внесен в список травмированных. Соответствующая информация отражена на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Причины включения Каюмова в список травмированных неизвестны. Он выходил на лед в составе «Локомотива» на предсезонном турнире в Омске: в ходе заключительного матча травм не было. Не говорил о травме Каюмова и главный тренер команды Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции 2 сентября. На фотографиях с тренировочного процесса, опубликованных «Локомотивом» 4 сентября, нападающего нет. Стартовый матч сезона пройдет 5 сентября.

Артур Каюмов — воспитанник ярославского хоккея, который играет за «Локомотив» с сезона 2016/17. Он принял участие в 581 матче, в которых отличился 129 заброшенными шайбами и 173 голевыми передачами.

Алла Чижова